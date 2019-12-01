ترامب بطلٌ في أعين المحتجين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ..

مئات المتظاهرين يرددون النشيد الوطني الأمريكي أمام قنصلية الولايات المتحدة في المستعمرة البريطانية السابقة للتعبير عن عرفانهم وشكرهم للرئيس دونالد ترامب على دعمه للمظاهرات من خلال سنه قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ.

وكان سيد البيت الأبيض قد وقع مؤخرا على تشريعيْن يقضيان بحظر تصدير ذخائر إلى الصين تستخدمها قوات مكافحة الشغب ويفرضان عقوبات بسبب تعامل بكين مع ملف هونغ كونغ ما استدعى انتقادات شديدة اللهجة من قبل الخارجية الصينية.

لافتة تبرز ما قاله معارض بارز في هونغ كونغ تشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رويترز

وتهز المدينة التي عادت لحكم التنين الأصفر قبل أكثر من 22 عاما، مظاهرات غير مسبوقة منذ أكثر من خمسة أشهر يندد من خلالها المحتجون بتدخل بكين في الحريات التي تعهد بها السلطات الصينية حين تسلمتها من التاج البريطاني عام 1997 بعد استعمار دام مئة وخمسين عاما.

وعلى وقع تلك الاحتجاجات، أفرز صندوق الانتخابات البلدية في الأيام الماضية عن فوز المعارضة فوزا ساحقا ما هدأ نوعا ما من وتيرة تلك المظاهرات الأسبوع الماضي لكن يبدو أن الزخم بدأ مجددا بعد أن نزل المئات إلى الشوارع هذا الأحد.