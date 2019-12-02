مصرع 17 شخصا بحادث انقلاب حافلة في المغرب

لقي 17 شخصا مصرعهم الاحد في حادث انقلاب حافلة بينما أصيب 36 آخرون بجروح في شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة وكالة فرانس برس الاثنين.

ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص.

كما أعلن عن فتح بحث من طرف السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة التي ما تزال غير معروفة رسميا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن اثنين من الناجين قولهما إن الحافلة انحرفت عن الطريق لتنزلق في منحدر، مشيرين إلى أنهما "شعرا فجأة بانزلاق عجلاتها بسبب تهاطل الأمطار".

وأظهرت صورة نشرتها القناة التلفزية العمومية "دوزيم" على تويتر الجزء الأمامي لهيكل الحافلة محطما بفعل قوة الحادث.

وتتسبب حوادث السير في مقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة التي تضم 35 مليون نسمة.

ووضعت السلطات إستراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات اسفر عن 42 قتيلا في أيلول/سبتمبر 2012.

وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير بالنصف في أفق سنة 2026.

وتصادف الحادث الذي جرى في المغرب مع حادث دموي آخر في تونس حيث قتل 26 شخصا على الأقل الأحد إثر سقوط حافلة في واد بشمال غرب البلاد.