الأمن المغربي يضبط قرابة نصف طن من الكوكايين

أعلنت السلطات المغربية حجز قرابة نصف طن من الكوكايين وإيقاف 7 مشتبه بهم في عمليتين متفرقتين، بينهم 5 ضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني عن حجز 467 كيلوغراما من الكوكايين داخل شقة في بلدة الهرهورة في ضواحي العاصمة الرباط، مشيرا إلى أن العملية التي جرت الثلاثاء أسفرت عن إيقاف شخصين يشتبه بتورطهما في القضية.

وأوضح أن الشحنة المحجوزة "تم تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من إحدى دول أميركا اللاتينية" دون تحديدها، ثم أفرغت في مركب سياحي عرض السواحل المغربية قبل نقلها إلى الشقة حيث حجزت.

وأشار البيان إلى أن الأبحاث متواصلة من أجل إيقاف "مجموعة من المشتبه فيهم الرئيسيين في هذه القضية الذين تم التعرف على هوياتهم الكاملة".

وأوقفت الشرطة المغربية بحسب البيان في عملية أخرى 5 أشخاص يشتبه "ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والإتجار الدولي في المخدرات" في منطقة صحراوية ضواحي مدينة طانطان (جنوب).

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن حجز "سلاحين من نوع كلاشنيكوف وثلاثة خزنات تضم 48 رصاصة وبندقيتين للصيد محشوة بثمانية أعيرة نارية"، مشيرا إلى استمرار الأبحاث لرصد "الامتدادات والتقاطعات المحتملة" للموقوفين مع "شبكات الإجرام المنظم بمنطقة الساحل والصحراء".

وغردت المديرية على حسابها الرسمي في تويتر بتغريدة جاء فيها "حجز 476 كيلوغراما من مخدر الكوكايين" مرفوقة بصور تظهر شحنات الكوكايين والأسلحة المحجوزة.

كما نشرت في تغريدة أخرى صورا "لشحنات الكوكايين المحجوزة" وعددا من الأسلحة في عملية ثانية.

وأعلنت السلطات المغربية في السنوات الأخيرة ضبط شحنات من الكوكايين في عدة عمليات، كان أبرزها حجز طن من هذا المخدر قادما من أميركا اللاتينية أواخر السنة الماضية.

وتظل الحشيشة أكثر أنواع المخدرات التي يتم ضبطها في المغرب حيث أعلن حجز عدة أطنان منها في عمليات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، وتكون في الغالب موجهة للتهريب نحو أوروبا.

وتقدر المساحة التي تشغلها زراعة الحشيشة في المغرب بحوالي 47 ألف هكتار، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة حول المخدرات في حزيران/يونيو. وكانت مصدر ربع الحشيشة المحجوزة في العالم بين 2013 و2017، بحسب نفس المصدر.