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وفاة الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاما

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بقلم:  يورونيوز 
الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم
الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم
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أعلن نجل الفنان المصري شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء عن وفاة والده المطرب الشعبي عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري بعد وعكة صحية مفاجئة.

وكانت آخر إطلالات عبد الرحيم في حفل غنائي في السعودية، وظهر يومها وهو جالسا على كرسي متحرك، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة من قبل محبيه.

وولد الفنان، الذي اشتهر بأغنيته "أنا بكره إسرائيل"، في حي الشرابية في القاهرة بتاريخ 15 مارس 1957.

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