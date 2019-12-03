قُتل 9 أفراد من عائلة واحدة في حادث تحطم طائرة، يوم السبت، في ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما نجى ثلاثة آخرون.

وكان أفراد العائلة في رحلة صيد على متن طائرة خاصة، ويمثل الضحايا في مجموعهم أربعة أجيال كاملة من عائلة هانسن من أيداهو فولز وفقا لبيان شركة كيني إنك للصحة التي كان يشغل ضحيتان منصب مديري التنفيذ بها.

وكان الأخوان جيم وكيرك هانسن، مؤسسا شركة كيني إنك للصحة على طائرة ذات محرك واحد رفقة والدهما، جيم هانسن الأب، عندما تحطمت بعد إقلاعها يوم السبت.

وقُتل في الحادث أيضاً نجل جيم هانسن الابن (أي حفيد جيم هانسن الأب)، وجيك هانسن، ابن جيم هانسن الابن ونجله هيوستن. كما توفي أبناء كيرك هانسن، ستوكتون ولوغان، وأبناء صهره، كايل نايلور وتيسون دينيرت إضافة إلى الطيار.

وقال رئيس شركة كيني إنك، ترافيس غارزا، في بيان نشره على الفيسبوك "نشعر بحزن عميق لأن نعلن أننا بالأمس فقدنا مؤسسينا الثمينين جيم وكيرك في حادث تحطم طائرة مأساوي." وأضاف "نحن جميعا نشعر بالحزن ونطلب صلواتكم."

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية لين لونسفورد إن الطائرة السويسرية الصنع التي تحمل العائلة كانت متجهة إلى مطار أيداهو فولز الإقليمي في الجزء الجنوبي الشرقي من إيداهو.

وقال المسؤولون إنه على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان الحادث مرتبطًا بالطقس، إلا أن الطائرة سقطت قبل ظهر يوم السبت وسط عاصفة شتوية قوية، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في سيوكس فولز إن الرؤية يوم السبت كانت في بعض الأحيان أقل من ميل.