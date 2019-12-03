شاهد: مشروع طلابي لإحياء فنون الرقص الشعبي في مصر

قدم مجموعة من الراقصين عرضا فنيا يحتوي على أنواع مختلفة من الرقص الشعبي التقليدي الذي يعكس تنوع الثقافة الشعبية لمصر بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تعمل عليه مجموعة من الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع خريجين قدماء بهدف "إحياء الرقصات الشعبية المنسية" في مصر.

وقال الراقص تامر نصرت إنه "من الرائع العودة إلى الرقص بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على أول أداء لي كطالب جامعي".

وأضاف "إنه لشرف لي أن أكون هنا على خشبة المسرح مرة أخرى. لا أستطيع أن أصف كيف أشعر بالنشوة للعودة إلى المسرح بعد 25 عامًا.

فيما قالت بينكي سليم التي أشرفت على المشروع "توصلت إلى خطة وبدأت في الاتصال بالأشخاص الذين كانوا جزءًا من فرقة الرقص الشعبي عندما كانوا في سن التخرج، وسألتهم عما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلينا".

وذكرت سليم أن فرقة الرقص الشعبي بالجامعة تأسست عام 2013 ، مع ستة راقصين في البداية و "الآن لدينا 30 راقصا من مختلف الفئات العمرية".

وتضمن العرض أنواعًا مختلفة من الرقصات الشعبية ، يمثل كل منها منطقة مختلفة في مصر.

فيما قالت الراقصة ندى زينون "هدفنا الآن هو إحياء الفن. لا يتم الاحتفال بالرقص الشعبي حقًا في مصر. يحاول الناس تعلم جميع أنواع الرقصات الأخرى مثل اللاتينية والهيب هوب والرقصات الأفريقية. ولا أحد يريد أن يرقص رقصاتنا الخاصة. هذه هي مهمتنا لإحياء هذا الفن المفقود".

وذكرت المديرة التنفيذية للجامعة الأمريكية بالقاهرة ريموندا رائف أن الهدف من إحياء هذه الفعالية هو تقديم المساعدات المالية والمنح الدراسية للطلاب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت "خصصنا عائدات التذاكر التي تم شراؤها لمساعدة الطلاب في الحصول على نفس الفرصة التي حصلنا عليها عندما كنا طلابًا أيضًا، و ستخصص العائدات للمنح الدراسية والمساعدات المالية للطلبة".