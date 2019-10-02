رقصة "كودورو" طريقة حياة بالنسبة إلى أبناء الضواحي في أنغولا!

الكودورو أكثر من مجرد أسلوب موسيقي، في أنغولا، إنه حالة ذهنية ولدت في شوارع أنغولا والآن تمتد إلى أرجاء العالم. في هذا العدد من "إكسبلور أنغولا"، نكتشف فن الكودورو برفقة الشخص الذي ابتكره! وهو توني أمادو نجم الأحياء الشعبية في العاصمة الأنغولية لواندا.

توجهت مراسلة يورونيوز، شارلوت كان، برفقة أمادو إلى حي سامبيزانغا حي حيث طور هذا الأسلوب من الرقص والموسيقى في التسعينيات. جميع الشبان والشابات هناك يحاولون إقناع المعلم الفنان بأدائهم. عن بداياته قال، توني أمادو، منتج موسيقى: "ألهمني جان كلود فان دام عندما أدى رقصة وهو مخمور في أحد أفلامه، وألهمتني أشياء أخرى أيضا. ثم بدأت بتأليف موسيقى الكودورو، وتحول ذلك إلى مشروع متكامل، وقد دعونا أشخاصا آخرين للمشاركة فيه، وراح المشروع ينمو ويتطور. معظم فناني الكودورو هم أناس من الضواحي، يمارسون هذا الفن للارتقاء بأنفسهم من الناحية الاجتماعية".

في جزء آخر من العاصمة، تحديدا في حي "زانغو 4" لاحظنا أن الحماس ذاته موجود، ويقولون هناك إن الكودورو بالنسبة إليهم أكثر من مجرد أسلوب للرقص ونوع من الموسيقى، بل هو طريقة حياة! مع حلول المساء، توجهت مراسلتنا إلى منطقة رانجيل للقاء الجيل الثاني من فنانين الكودورو مثل كارليتيرا. هذا الشاب يعتبر أن الطاقة الإيجابية هي سبب الاهتمام الجماهيري بهذه الرقصة. وقد قال لنا: "يمكن للكودورو أن يبدد كل المشكلات مهما كانت. إنه يضفي روحا إيجابية على من يمارسه".

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في اليوم التالي، انتقلنا إلى الاستوديو لنتعرف على سحر موسيقى الكودورو. والتقينا هناك نونو تيللو، وهو منتج موسيقي حدثنا عن شروط الإنتاج: "لا توجد آلة معينة في الكودورو. وليس بمقدورنا التسجيل مع فرقة إيقاعات متكاملة، لذلك نلجأ إلى الإيقاعات الإلكترونية لتسجيل إيقاعات تشبه ما نسمعه في المهرجانات، وهذا هو جوهر تقاليدنا".

يمارس الكودورو في أجواء احتفالية، مع إيقاعات سريعة وكلمات صريحة ورقصات عفوية. بالنسبة إلى الأنغوليين، الكودورو يعكس روح الشعب، ويمثل مصدر فخر يتردد صداه في جميع أنحاء العالم. الفنان بريتو شو عاد لتوه من حفل موسيقي في هولندا، وعن تجربته أخبرنا قائلا: "لم أتوقع أن تحضر كل تلك الحشود، وأن يكون لدى الناس كل تلك الرغبة في الاستماع إلى "الإيقاعات" الأنغولية. في الوقت الحالي، إننا نتقدم خطوة بخطوة، ونطور أسلوبنا الخاص، ليتناسب مع أذواق أخرى وقارات أخرى".