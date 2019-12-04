قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الثلاثاء إن الشعب الجزائري سيوجه من خلال إقباله على التصويت في الانتخابات الرئاسية "صفعة قوية للمتطاولين على الجزائر".

وستنظم الجزائر في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع والجيش.

وتشهد البلاد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 شباط/فبراير، ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية معتبرين أنها تهدف لإعادة إنتاج النظام السابق.

وقال قايد صالح في كلمة خلال زيارة للناحية العسكرية الثانية بوهران: "إذا كان نوفمبر (تشرين الثاني 1954 تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي) قد بشّر بتحرير البلاد من دَنَسِ الإستعمار الفرنسي البغيض، فإن ديسمبر (كانون الأول 2019) سيكون له شرف استكمال بناء دولة الحق والقانون".

وأضاف "سيعرف الشعب الجزائري كيف يرد على هؤلاء المتربصين به والمتآمرين على وطنه من خلال إقباله يوم 12 ديسمبر القادم على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية... ليكون الرد بليغا وحضاريا، بمثابة صفعة مدوّية أخرى في وجه هؤلاء المتطاولين علي الجزائر".

وتابع قايد صالح "إن هذا الشعب الأصيل الذي يعي جيداً خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية،... سيرد في الوقت المناسب، على كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية".

وشدد "ها هو اليوم، يردّ بقوة على هذه المحاولات اليائسة من خلال مسيراته الحاشدة، عبر كافة أرجاء الوطن رفضا لمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤونه الداخلية".

وكان البرلمان الأوروبي أثار غضب الجزائر مؤخرا من خلال قرار غير ملزم "يندّد بشدة" ب "اعتقالات تعسفية" مؤخرا لمحتجين في الجزائر ويطالب ب "عملية سياسية سلمية ومنفتحة" للخروج من الأزمة.

وشهدت العاصمة الجزائرية السبت تظاهر عدة مئات احتجاجات جديدة في الجزائر ضد الانتخابات الرئاسية فيما خرج آخرون "ضد التدخل الخارجي" في الجزائر ودعما للانتخابات الرئاسية في 12 كانون الاول/ديسمبر. لكنها بدت أقل حجما من تظاهرات احتجاجية تشهدها العاصمة أسبوعيا، رافضة للانتخابات.

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