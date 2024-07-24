Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

المعارضة الجزائرية تندد بـ "المناخ الاستبدادي" المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال جلسة عمل حول "الذكاء الاصطناعي والطاقة وأفريقيا والشرق الأوسط" في لقاء مجموعة السبع" جنوب إيطاليا (14 يونيو 2024)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال جلسة عمل حول "الذكاء الاصطناعي والطاقة وأفريقيا والشرق الأوسط" في لقاء مجموعة السبع" جنوب إيطاليا (14 يونيو 2024) Copyright Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ندّدت 11 شخصية معارضة جزائرية بارزة بـ"المناخ الاستبدادي" المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

اعلان

ودعا معارضون، بينهم سياسيّون ومحامون وأكاديميّون معروفون، إلى انتقال ديمقراطي شامل، وذلك في رسالة مفتوحة نشروها يوم الأحد.

ووصفت تلك الشخصيات، انتخابات 7 سبتمبر القادم، بـ"عملية شكلية لا طائل منها". وقالوا إنّ "غياب الحريات المدنيّة يجعل من المستحيل إجراء انتخابات شرعية". وأضافوا أنّ: "الجزائر اليوم في وضع أكثر حرجاً من ذي قبل، في ظلّ آفاق معقدة وخطيرة".  

 وجاء في الرسالة: "لا للمهزلة الانتخابية في ظل الديكتاتورية!.. نعم للديمقراطية الحقيقيّة والسّيادة الشعبيّة". كما أكّدوا فيها على أنّ السياسة الأمنيّة التي تنتهجها الحكومة في التحضير للانتخابات "تواصل الدوس على إرادة الشعب".

ويقول الخبراء، إنّ حرية التعبير تراجعت تحت حكم الرئيس عبد المجيد تبون المدعوم من الجيش. إذ يواجه الصحفيون والمعارضون عقوبات السجن. كما افتقدت وسائل الإعلام الناقدة للتّمويل الحكومي للإعلانات الذي كانت تعتمد عليه للبقاء على قيد الحياة.

وتأتي هذه الرسالة بعد نحو أسبوعين من إعلان زعيمة حزب العمال الجزائري الشهيرة لويزة حنون عن انسحابها من السّباق ومقاطعة حزبها للانتخابات.

وقالت حنون، التي ترشحت عدة مرات من قبل، إنّ انتخابات هذا العام تجري في ظل ظروف غير عادلة وفي "إطار تشريعي رجعي ومعادٍ للديمقراطية".

وإلى جانب تبون، سيخوض الانتخابات 14 مرشحًا. ومن المقرر أن تصل الحملة الانتخابية إلى ذروتها في الأسبوعين المقبلين.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد إعلان أوكرانيا استعدادها للحوار.. الكرملين يعلق: ننتظر المزيد من التفاصيل

هاريس تمتنع عن حضور خطاب نتنياهو: خطوة تكتيكية أم موقف مبدئي؟

قبيل لقائه نتنياهو.. ترامب ينشر رسالة تلقاها من محمود عباس

عبد المجيد تبون الجزائر الانتخابات الرئاسية في الجزائر 2019 معارضة الحراك في الجزائر