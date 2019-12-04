عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

كامالا هاريس: "لست مليارديرة" وأنسحب من سباق الرئاسة وترد على ترامب الساخر: سأراك في محاكمتك

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
المرشحة الديمقراطية لنتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس التي أعلنت اسنحابها من السباق إلى البيت الأبيض. 21/11/2019
المرشحة الديمقراطية لنتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس التي أعلنت اسنحابها من السباق إلى البيت الأبيض. 21/11/2019 -
حقوق النشر
أ ب/ بوب أندريس/أتلانتا جورنال-كونستتيوشن - Bob Andres
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أعلنت الديمقراطيّة كامالا هاريس الثلاثاء أنّها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابيّة وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكترونيّ إنّ حملتها الانتخابيّة "لم تجِد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".

وأضافت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا "لستُ مليارديرة. لا أستيطع تمويل حملتي الخاصّة. ومع تواصُل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبةً"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر ساخرًا "يا للأسف. سنفتقدكِ كامالا!".

فردّت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت "لا تقلق سيّدي الرئيس. سألقاكُم في محاكمتكُم".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox