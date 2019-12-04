شاهد كيف فَجَّرَ الجيش الألباني بناية من 6 طوابق بعد تَضَرُّرِهَا جرّاء زلزال

فجّر الجيش الألباني بناية من ستة طوابق، بعد أن تضررت جراء زلزال ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع هدم عدد من المباني لنفس السبب، في مدينتي دوريس الساحلية، وتوماني الشمالية القريبة منها، حيث كانتا أكثر المدن تضررا من الزلزال، الذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة أكثر من 3000 آخرين، وألحق أضرارًا بأكثر من 11000 مبنى، وخلّف 3000 شخص بلا مأوى، يحتمون الآن في الفنادق والمباني العامة والخيام.