عاجل

no comment

شاهد كيف فَجَّرَ الجيش الألباني بناية من 6 طوابق بعد تَضَرُّرِهَا جرّاء زلزال

فجّر الجيش الألباني بناية من ستة طوابق، بعد أن تضررت جراء زلزال ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع هدم عدد من المباني لنفس السبب، في مدينتي دوريس الساحلية، وتوماني الشمالية القريبة منها، حيث كانتا أكثر المدن تضررا من الزلزال، الذي أسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة أكثر من 3000 آخرين، وألحق أضرارًا بأكثر من 11000 مبنى، وخلّف 3000 شخص بلا مأوى، يحتمون الآن في الفنادق والمباني العامة والخيام.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox