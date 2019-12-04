فيديو لعدد من قادة حلف الناتو وهم فيما يبدو يسخرون من ترامب

ظهر فيديو لعدد من قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أثناء ما بدا وكأنه حديث ساخر عن المؤتمر الصحفي المطول الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعاليات قمة الحلف.

والتٌقط الفيديو بواسطة كاميرا تجولت بين الحضور خلال حفل استقبال الملكة إليزابيث الذي عُقد على هامش قمة الحلف في قصر باكنفهام يوم الثلاثاء.

ويظهر خلال الفيديو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلاً "ألهذا السبب جئت متأخراً؟"

وقاطع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حديث جونسون بالقول "لقد كان مؤتمراً صحفياً لمدة حوالي 40 دقيقة.. نعم، 40 دقيقة" وذلك فيما بدا وكأنه إشارة لمؤتمر ترامب الذي استمر لحوالي 50 دقيقة.

وتدخل رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا بالقول مازحاً: "إعلام الأخبار الكاذبة" وهو التعبير الذي يعكف ترامب على استخدامه لوصف الكثير من الأخبار التي تنشر عنه.

فرد ترودو بالقول: "لقد شاهدت فكوك أعضاء فريقه تسقط على الأرض" فيما بدا وكأنه يتحدث عن امتعاض أعضاء فريق ترامب من بعض تصريحات الرئيس الأمريكي.

ولم يمكن التأكد إذا ما كان حديث القادة عن ترامب شخصياً أم لا.

وتنتهي فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية اليوم الأربعاء.

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