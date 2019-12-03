واشنطن تهدد فرنسا بمضاعفة الرسوم الجمركية وباريس ترد

هدّدت الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة مئة بالمئة على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار ردا على فرض باريس على عملاقة الإنترنت "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

ويمكن أن تطال زيادة الرسوم النبيذ والأجبان اعتبارا من منتصف كانون الثاني/يناير بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الضرائب الفرنسية تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.

وحذّر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.

ورد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير على التهديد الأمريكي بتعهد بلاده والاتحاد الأوروبي برد قوي في حال ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المنتجات الفرنسية.

وقال لو مير إن مثل هذا التهديد لا يتوقع أن يصدر من حليف كالولايات المتحدة الأمريكية.

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