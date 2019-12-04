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تركيا

شاهد: اكتشاف أقدم مستعمرة بشرية في تركيا

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بقلم:   Mohamed Lamine Bezzaz 
شاهد: اكتشاف أقدم مستعمرة بشرية في تركيا
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أعلن علماء آثار من جامعة "أرتوكلو" في تركيا عن اكتشافهم لمدينة أثرية تقع جنوب البلاد قد تكون أقدم مستوطنة في العالم.

وذكر القائمون على عمليات التنقيب والحفر أن المدينة التي يطلق عليها اسم "بونكو كلوترلا" والواقعة في مقاطعة ماردين عمرها أقدم من موقع ستونهنج الشهير بـ7000 و 7500 سنة.

ومعروف عن موقع ستونهنج الواقع جنوب غرب بريطانيا أن عمره يزيد عن 5 آلاف سنة (3 آلاف سنة قبل الميلاد)، وبهذا يعود عمر موقع "بونكو كلوترلا" إلى أزيد من 13 ألف سنة.

وقال عالم الآثار الألماني كالوس شميديت الذي كان وراء اكتشاف الموقع أنه قد يكون أول مكان مقدس يقوم الإنسان ببناءه، لما تحتويه المدينة على أماكن ودور كانت تستخدم لطقوس دينية .

وكالة الأناضول
علماء أثار يتفقدون الموقع الأثري المكتشفوكالة الأناضولMuhammed Furkan Güneş

وجاء هذا الاكتشاف بعد عمليات حفر بدأت في العام 2012 من قبل جامعة أرتوكلو، و أظهرت النتائج الحديثة أن هذا الموقع الذي يرجع للعصر الحجري الحديث قد يكون أقدم من موقع غوبليتيك الذي اكتشف سابقا في نفس المقاطعة.

ووصف علماء الآثار حينها أن موقع غوبليتيك قد يكون أقدم موقع استوطنه الإنسان في العصر الحجري الحديث، غير أن الموقع الجديد أقدم بألف سنة عن موقع غوبليتيك.

وكالة الأناضول
صورة لموقع غوبليتيك الذي اكتشف سابقاوكالة الأناضول
وكالة الأناضول
صورة لموقع غوبليتيكوكالة الأناضول
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