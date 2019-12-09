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تركيا ترحّل 11 فرنسيا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
تركيا ترحّل 11 فرنسيا يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"
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رحّلت تركيا اليوم الإثنين 11 فرنسيا يشتبه بأنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" إلى بلادهم، بحسب وزارة الداخلية التركية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم ترحيل 11 مواطنا فرنسيا إلى بلادهم"، في إطار الجهود الجارية الرامية لإعادة نحو1200 أجنبيا من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية محتجزين في تركيا.

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