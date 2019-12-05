صحيفة: إيران تنقل سرا صواريخ باليستية إلى العراق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إن إيران "استغلّت حالة الفوضى المستمرة" في العراق لبناء ترسانة من الصورايخ الباليستية في البلد العربي.

واعتمدت الصحيفة على مصادر في الاستخبارات والجيش الأميركي.

وتضيف الصحيفة أن الخطوة الإيرانية جاءت في ظل توجّه أميركي لتعزيز الانتشار العسكري في الخليج الذي شهد عدّة هجمات، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وكانت إدارة ترامب قد أرسلت إلى المنطقة نحو 14 ألف عسكري إضافة إلى معدات حربية ومنظومات دفاع صاروخية منذ أيار/مايو الماضي. ولكن "التايمز" ترى أن سياسة ترامب في الشرق الأوسط فشلت.

بحسب المحرر، إن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة عن تخزين صواريخ إيرانية في العراق خير دليل على فشل قوة "الردع الأميركية" التي يحاول ترامب بناءها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاستخبارات أن الصواريخ الإيرانية في العراق تشكل خطراً على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بمن فيهم إسرائيل والسعودية.

ويضيف المسؤول أن إيران بدأت منذ فترة "بحرب خفية" في المنطقة، تحاول عبرها التخفيف من حدّة الردّ عليها، في حال تمّ، وأن ترسانة من الصواريخ خارج الحدود الإيرانية يعطي نوعاً من التفوق للحكومة الإيرانية في مواجهتها مع الأميركيين وحلفائهم.

ويرى المسؤول أنه في حال قررت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف طهران على سبيل المثال، فإن تلك الترسانة الصاروخية خارج البلاد ستسمح للحكومة الإيرانية بالرد، عبر قصف إسرائيل أو حليف خليجي.

ولم تنقل "نيويورك تايمز" عن المسؤولين معلومات تقنية إضافية، ولكن من المعروف أن مدى الصواريخ الإيرانية من هذا النوع قد يبلغ حد 1000 كيلومتر، ما يعني أنها قد تصل إلى القدس إذا ما أطلقت من بغداد.