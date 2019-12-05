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هواوي.. مايك بومبيو يحذر الحلفاء من مخاطرالتعامل مع "شبكات 5 جي غير الموثوقة"

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بقلم:  Euronews 
بومبيو خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمعه بنظيره البرتغالي
بومبيو خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمعه بنظيره البرتغالي -
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REUTERS/Pedro Nunes
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قال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة عملت جاهداً خلال السنتين الأخيرتين للتأكيد على أن حلفاءها، حول العالم، يعون جيداً المخاطر الأمنية المترتبة على التعامل مع شركات اتصالات "غير موثوقة".

وقال بومبيو ذلك للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البرتغالي، أوغستو دا سيلفا، في لشبونة، مضيفاً "مهمة الولايات المتحدة كانت تقاسم المعلومات التي تعرفها".

ولم يذكر بومبيو شركة هواوي الصينية بالاسم واكتفى بقول "شبكات غير موثوقة"، ولكنه أضاف أن الولايات المتحدة تحترم قرار كلّ دولة، وحقها باختيار الشبكة التي تناسبها.

وثمة عقود كبيرة تربط بين هواوي الصينية وشركات عدة تعمل في قطاع الاتصالات في البرتغال، وهناك مشاريع لمدّ شبكة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الخامس.

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