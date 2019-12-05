شاهد: بايدن يصف ترامب بالأضحوكة ويقول أمريكا بحاجة لرئيس يحترمه العالم

"فاسد… مخادع… وأضحوكة" هي بعض النعوت التي وصف بها المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما اعتبره أضحوكة بين قادة العالم في شريط فيديو جديد لا يتعدى الدقيقة نشره على حسابه الرسمي في تويتر وبلغ عدد مشاهداته قرابة 9 ملايين خلال 24 ساعة.

الفيديو الذي لم يظهر فيه بايدن عدا صوته انتشر بشكل واسع على موقع تويتر، وبدأ بمقطع يصور قادة الحلف الأطلسي في القمة الأخيرة التي أقيمت في بريطانيا، حيث سخر رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو من ترامب رفقة الرئيس الفرنسي ماكرون و زعماء آخرين.

كما أظهر الفيديو لقطات للعديد من اللحظات "المحرجة أحيانا" لترامب خلال لقائه لزعماء أو أثناء تصريحات صحفية أو خلال خطاباته وتنقلاته.

ويصاحب تتابع الصور تعليق جو بايدن الذي يعد مرشح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسية 2020.

ومن بين ما جاء على لسانه قوله إن "زعماء العالم يضحكون عليه ويسخرون منه"...العالم يراه (ترامب) على حقيقته وهو أنه " مخادع ...مضلل وفاسد بشكل خطير".

ويرافق الفيديو مرات أخرى نص مكتوب جاء فيه "العالم يضحك" .."نحن بحاجة إلى زعيم يحترمه العالم."

ويبدو أن بايدن يهدف في مقطع الفيديو الأخير إلى تعزيز إحدى الحجج الرئيسية التي طرحها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وهي أنه سيكون أكثر استعدادًا لتسيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ليس فقط بالمقارنة مع ترامب ، ولكن أيضًا مع الديمقراطيين الآخرين الذين يسعون إلى الترشح.

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