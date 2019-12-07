شاهد: مهرجان المنحوتات الجليدية في برلين

عرض فنانون من جميع أنحاء آسيا منحوتات من الجليد في ضواحي العاصمة الألمانية برلين. وساهم 26 فنانا في نحت الجليد من ماليزيا واليابان وتايلاند والصين والفلبين ومنغوليا وروسيا في المهرجان العالمي الخامس لمنحوتات الجليد في إلستال. النحاتون استخدموا 300 طن من الجليد لإنشاء أكثر من 100 منحوتة، كان من بينها شخصيات كرتونية مشهورة كموس والباندا وتوك توك.

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ولعل أبرز منحوتة في المهرجان منحوتة "لونغ Long"، التنين المحظوظ الذي يبلغ طوله 10 أمتار وتم نقله من الصين إلى برلين. التحضير لهذا المهرجان العالمي جرى في غضون أسبوعين فقط وسيستمر في إستقبال الجمهور إلى غاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.