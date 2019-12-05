شاهد: ابتكار طريقة "رحيمة" لإنتاج كبد البط المسمن - فواغرا

في سابقة من نوعها تمكن علماء فرنسيون من التوصل لطريقة "رحيمة" من أجل إنتاج ما يعتبر واحد من أفخر الأطباق الفرنسية: كبد البط المسمّن - فواغرا.

لقرون عديدة قام المزارعون في فرنسا بحقن الطعام بشكل مباشر عن طريق الفم في معدة البط والإوز لتسمينها وانتاج الكبد المسمن، وهي طريقة تقليدية طالما اعتبرها الكثيرون بأنها قاسية وتسبب الألم للحيوانات، وتسببت بحظر هذه المادة في العديد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا.

طبق فواغرا - كبد الإوز المسمن - مع حبوب الفلفل والخردل والبصل Wikimedia CC BY-SA 2.0

لكن يبدو أن طريقة مخبرية جديدة ستضع حدا لمعاناة هذه الطيور في المزارع، حيث توصل فريق من الخبراء في معامل أبحاث "آفيويل Aviwell" إلى طريقة طبيعية لإنتاج الفواغرا، وتعتمد هذه الطريقة على بكتيريا طبيعية تعيش في أمعاء الإوز والبط، وتنشط هذه البكتريا أثناء موسم هجرة الطيور، حيث تدفع بها لاستهلاك كميات من الطعام تزيد عن حاجتها الطبيعية.

يقول الباحث الفرنسي ريمي بورسلان إن الفريق استطاع بهذه الطريقة تسمين البط ليصل وزن كبدها إلى ما بين 300 و 400 غرام، وبالمقارنة يبلغ وزن كبد البط المسمن بالطريقة التقليدية حوالي الكيلوغرام، لهذا تتطلع الشركة للتوجه بشكل مبدئي للسوق الأوروبية والأمريكية، حيث سيكون بإمكان الفرنسيين أيضا الحصول عليها.