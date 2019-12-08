شاهد: الحقيقة وراء انتشار فيديو تصفية حراس أبو بكر البغدادي

ينتشر على صفحات آلاف المستخدمين لموقع فيسبوك مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنه يصوّر لحظة استهداف حراس أبو بكر البغدادي بواسطة طائرات مسيّرة أميركية، تمهيدا لعملية الكوماندوس التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

لكن الحقيقة أن المقطع مستخرج من لعبة الفيديو الشهيرة "وسام الشرف" (ميدل أوف أونور).

يستمر على مدى ثلاث دقائق وسبع وخمسين ثانية حافلة بالمشاهد القتالية المشوّقة بالأسود والأبيض، وكأنها ملتقطة من كاميرا مراقبة أو عدسة قناص، وتجري فيها تصفية عدد من الأشخاص بعضهم مسلّح الواحد تلو الآخر رميا بالرصاص وهم يحاولون الدفاع عن أنفسهم أو الاحتماء، فيما يسمع صوت شخصين يعلّقان على ما يجري عبر جهاز لاسلكي، بما يوحي بأنهما منفذي العملية. وبين الحين والآخر يسمع صوت طوّافة.

وأُرفق المنشور بتعليق جاء فيه "استهداف حراس أبوبكر البغدادي بطائرات أمريكية من دون طيار". ويصف التعليق سير العملية بالقول "تمّ إطلاق النار من مسافة بعيدة جداً من فوق السحاب حيث أنهم لم يتمكنوا من تحديد مصادر إطلاق النار".

ويشير إلى أن الوقائع التي يصوّرها الفيديو جرت "قبل لحظات من بدء عملية مداهمة مقر أبو بكر البغدادي".

ويختم المنشور مقيّما العمليّة بالقول إن "حادثاً كهذا يجب الوقوف عنده من حيث التقنية المستخدمة والطريقة المتبعة".

بدأ الفيديو في الانتشار ونال على صفحة فيسبوك وحدها أكثر من خمسة آلاف مشاركة حتى إعداد هذا التقرير.

في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها وحدة كوماندوس أمريكية في إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، في شمال غرب سوريا.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن البغدادي قتل مع اثنين من أطفاله عمرهما أقل من 12 عاما، حين فجر سترة ناسفة كان يرتديها في نفق لجأ إليه في محاولة للهرب من القوات الأمريكية، فضلا عن مقتل أربع نساء ورجل في المجمّع.

وكان ترامب صرح من جهته أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أولاده.

وغداة الإعلان، أكدت تركيا أن أجهزة استخباراتها أجرت اتصالات "مكثفة" مع الأجهزة الأمريكية ليلة العملية.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية مقطعا مسجلا يظهر فيه جنود أمريكيون مشاة يقتربون من مجمع محاط بأسوار عالية في شمال غرب سوريا، تمت محاصرة البغدادي فيه قبل اقتحامه.

أبو بكر البغدادي أ ف ب

كما نشر البنتاغون تسجيل فيديو لغارات جوية على مجموعة من المقاتلين المجهولين على الأرض، فتحوا النار على مروحيات أمريكية تقل الجنود الذين هاجموا مجمّع البغدادي في إدلب، بالاضافة إلى صور للمجمّع قبل وبعد الهجوم.

لكن المقطع المتداول لا علاقة له بمقتل البغدادي.

فقد أرشد البحث عن لقطات الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة باستخدام موقع Invid، إلى الصور عينها كتب عليها "قناة: مرتضى العموري".

وقاد البحث عن هذا الاسم على يوتيوب إلى الفيديو الأصلي المنشور في 14 آب/ أغسطس 2017، أي قبل أكثر من عامين على إعلان مقتل البغدادي، بعنوان "أجمل مهمة قنص من بين أغلب المهمات وأكثرها واقعية من لعبة ميدالية الشرف".

لعبة "ميدالية الشرف" أو بالإنجليزية هي لعبة فيديو تتضمن مهمّات قتالية شيّقة تدور وقائعها في حقبات مختلفة. وصمّمت اللعبة شركة "إلكترونيك آرتس" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، ويمكن تشغيلها على جهاز "بلاي ستايشن".

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