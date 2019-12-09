شاهد: انطلاق مهرجان استخراج الثلج في مدينة هاربين الصينية

انطلق مهرجان استخراج الثلج على نهر سونغوا في مدينة هاربين الصينية، معطيا بذلك إشارة البداية للموسم السياحي الشتوي في المنطقة. وسيتم استخراج حوالي 120 ألف مكعب من الثلج هذه السنة، ليتم تسليمها إلى "عالم هاربين الثلجي، وهو أهم قطب سياحي في مدينة هاربين، حيث سيتم نحت تلك المكعبات الثلجية، وتحويلها إلى أشكال هندسية ومعالم فنية عجيبة، تثير دهشة الزائرين. وسيكون هناك حوالي ألف شخص يستخرجون مكعبات الثلج على سطح النهر الجليدي، متحدين بذلك البرد القارس.
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