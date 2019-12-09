مقتل شخص جراء ثوران مفاجئ لبركان "وايت آيلاند" شمال نيوزيلندا

قتل شخص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان "وايت آيلاند" الذي يقصده السياح في شمال نيوزيلندا اليوم الإثنين، وفق حصيلة موقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز "استطيع أن أؤكد وفاة شخص"، وأضاف "لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم".

وتابع "في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الانقاذ التوجه إلى الجزيرة".

وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أن عددا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب. وأضافت "نعلم أن عددا من السياح كانوا في الجزيرة أو قربها في ذلك الوقت، نوزيلنديون وزوارا من خارج البلاد.

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