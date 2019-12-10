بعد أن عرض للبيع في مزاد علني ... فستان رقصة الأميرة ديانا وترافولتا لا يجد من يشتريه

تحت عنوان "شغف الموضة" افتتح دار مزادات "كيري تيلور" في لندن يوم أمس الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول أبوابه أمام عشاق الموضة وعشاق الأميرة ديانا، وعرض المزاد إحدى أشهر الفساتين التي ارتدتها الأميرة الراحلة خلال حياتها والتي أبهرت عشاقها.

نجح المزاد في بيع اثنين من الفساتين بأسعار فاقت تلك المقدرة، بينما فشل في بيع أكثر الفساتين شهرة وإحدى أبرز إطلالاتها.

ارتدت ديانا فستانا مخملي باللون الأزرق خلال حضورها عشاء رسمي في البيت الأبيض في العام 1985. الفستان عاري الأكتاف هو من تصميم العالمي فيكتور إدلشتاين.

وخلال هذه السهرة رقصت ديانا مع الممثل جون ترافولتا وانتشرت الصور التي تم التقاطها في مختلف أنحاء العالم.

قال ترافولتا خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا، إنه شعر بالتوتر يومها أثناء مراقصته الأميرة ديانا.

الفستان الذي تم بيعه سابقا وقبل شهرين فقط من وفاة ديانا بمبلغ 420000 جنيه استرليني ووزعت أمواله لصالح الجمعيات الخيرية التي تعنى بمرضى فقدان المناعة المكتسبة، كما بيع مرة أخرى للشركة البريطانية "كيري تيلور". فشلت عملية بيعه يوم أمس مقابل 250 ألف و300 ألف جنيه استرليني أي ما يوازي 32 و38 ألف دولار أمريكي ولم ينجح في الوصول إلى السعر المحدد.