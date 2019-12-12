خليفة حفتر يعلن شن الهجوم "الحاسم والأخير" على العاصمة الليبية طرابلس

دعا قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر قواته، إلى التقدم نحو وسط العاصمة طرابلس، لشن هجوم قال إنه سيكون المعركة الأخيرة للسيطرة على العاصمة.

وكانت قوات حفتر شنت هجوما في شهر نيسان/ابريل الماضي للسيطرة على العاصمة، لكنها لم تفلح في ذلك وبقيت في أطراف المدينة.

وقال حفتر في حديث بثه التلفزيون، إنه يعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتحريرها على حد زعمه.

من جانبها أوردت قناة أحرار ليبيا كلام وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فتحي باش آغا، قائلا إن القوات الليبية مستعدة لمكافحة أي محاولة خرقاء يقوم بها حفتر لمهاجمة المدينة.

ويدعم حفتر كل من مصر والإمارات العربية، ومرتزقة روس انضموا مؤخرا إلى قواته، بحسب مسؤولين ودبلوماسيين في طرابلس.