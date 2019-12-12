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لبنان

التيار الوطني الحر يرفض المشاركة في الحكومة اللبنانية الجديدة بشروط الحريري

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بقلم:   Sami Fradi 
زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل يحيي مؤيده في بعبدا قرب بيروت. 2019/11/03
زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل يحيي مؤيده في بعبدا قرب بيروت. 2019/11/03 -
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غوران توماسفيتش/رويترز
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قال جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن أكبر كتلة سياسية مسيحية لن تشارك في حكومة جديدة بالشروط التي نص عليها رئيس الحكومة سعد الحريري، موضحا أن الكتلة لن تعيق في الآن نفسه الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة.

ودعا جبران باسيل الحليف لحزب الله إلى تشكيل حكومة كفاءات بالكامل، بمن فيهم رئيس الوزراء تاركا المجال مفتوحا أمام مشاركة محتملة وفق شروط مغايرة.

وقال باسيل إنه إذا أصر رئيس الوزراء الحريري على معادلة: "أنا أو لا أحد" (بصفته رئيسا للوزراء)، فإن التيار الوطني الحر لن يكون معنيا بالمشاركة في مثل هكذا حكومة، لأن مصيرها سيكون الفشل، على حد قوله.

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