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Space Chronicles with Luca Parmitano

كيف يحافظ رواد الفضاء على صحتهم النفسية والعقلية في محطة الفضاء الدولية؟

كيف يحافظ رواد الفضاء على صحتهم النفسية والعقلية في محطة الفضاء الدولية؟
بقلم:   Samer Ajouri  NASA / European Space Agency 
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طلب رواد الفضاء في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من متابعي يورونيوز أن يرسلوا أسئلتهم المختلفة من جميع أنحاء العالم على تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

وتراوحت الأسئلة ما بين المذهل منها - كسؤال جولييت البالغة من العمر 10 سنوات عن أكثر الحواس الخمس استخداما في الفضاء، والأسئلة الساخرة كسؤال أحد المتابعين "كيف تخرج ريحا في محطة الفضاء؟"

اختار رائد الفضاء لوكا بارميتانو بعض الأسئلة المثير للاهتمام ليجيب عليها من محطة الفضاء الدولية.

وفي حلقتنا الرابعة من "اسأل رائد الفضاء" يجيب بارميتانو على سؤال من متابعنا brunoalves1670@ يقول فيه "كيف تحافظ على صحتك النفسية في الفضاء؟"

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