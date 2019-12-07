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Space Chronicles with Luca Parmitano

هل ينعم رواد الفضاء بالخصوصية أم أنهم يقبعون تحت المراقبة طوال الوقت؟

هل ينعم رواد الفضاء بالخصوصية أم أنهم يقبعون تحت المراقبة طوال الوقت؟
Euronews logo
بقلم:  ESA/NASA 
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في هذه الحلقة من "اسأل رائد الفضاء" يجيب آندرو مورغان عن سؤال أرسلته سارة ويليامز يدور حول الخصوصية في الفضاء، تسأل سارة: "هل يبقى رواد الفضاء تحت المراقبة خلال تواجدهم في محطة الفضاء الدولية؟

قد تبدو محطة الفضاء الدولية كما تظهر في الصور والفيديو مكانا صغيرا ومزدحما، وطالما رأينا رواد الفضاء يتنقلون بين أرجائها بحرص شديد البعض لفترات قد تصل لستة أشهر يقومون خلالها بالأكل والشرب وأداء التمارين الرياضية بقرب بعضهم البعض، وهو ما يشبهه مورغان بالعيش في بيت صغير ولفترة طويلة.

لكن رائد الفضاء الأمريكي يطلعنا أيضا على جانب خفي من جوانب الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، فالمحطة واسعة أكثر مما تبدو، وفيها مجموعة من الحجرات، ويمكن لرواد الفضاء أن يحظوا ببعض الخلوة للقيام بأمور شخصية كالاتصال بالعائلة هاتفيا أو إرسال واستقبال البريد الإلكتروني، كما ينعمون ببعض الوقت مساءً دون مراقبة الكاميرات التي تصلهم بمركز التحكم على الأرض، حيث يُسمح لهم بإغلاقها بعد إنهاء عملهم اليومي.

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منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri

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