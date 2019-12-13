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مقتل شخص وجرح عدة آخرين في انفجار بلانكنبورغ في ألمانيا

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بقلم:  يورونيوز 
مقتل شخص وجرح عدة آخرين في انفجار بلانكنبورغ في ألمانيا
حقوق النشر
AP Photo Jens Meyer/ FILE PHOTO
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قالت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر في الشرطة، إن شخصاً قتل وآخر فقد، وجرح العشرات، في انفجار في مجمع شقق في مدينة بلانكنبورغ الألمانية اليوم، الجمعة.

وكانت الشرطة الألمانية قالت سابقاً إن 25 شخصاً على الأقل جرحوا في الانفجار.

وشاهد سكان الحي عملية إنقاذ وإجلاء أطفال وبالغين من المبنى الذي تكسرت نوافذه، وغردت الشرطة عبر تويتر مشيرة إلى أن أي من الأطفال لم يصب بأذى.

وأضافت الشرطة أن الانفجار وقع في مبنى تسكن فيه عدة عائلات حوالي الساعة التاسعة صبحاً بالتوقيت المحلي، مؤكدة على أن عملية إخلاء المكان بدأت. ولم توضح الشرطة سبب الانفجار.

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