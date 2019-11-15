محكمةٌ إيطالية تلزم ألمانيا بدفع تعوضات لذوي 128 مدنياً قتلهم النازيون

أصدرت محكمة في مدينة سولمونا بإيطاليا، قراراً يلزم ألمانيا دفع تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عملية القتل الجماعي لـ128 مدنياً قُتلوا على أيدي النازيين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1943 في مدينة روكاراسوا بمقاطعة لاكويلا وسط البلاد.

وبناءً على إعلان ألمانيا رفضها دفع تعويضات لذوي الضحايا المشار إليهم، فإن روكارسو تعتزم تجميد الأصول لعدة هكتارات من أراضٍ ألمانية بالقرب من بحيرة كومو، إلى حين استجابة السلطات الألمانية للقرار القضائي المذكور.

وكانت إيطالية في مدن أسكولي وفيرمو وروكاراسو وبيزارو بإيطاليا، أصدرت قرارات ألزمت من خلالها ألمانيا بتعويض عائلات ضحايا ومهجري الحرب العالمية الثانية، بمبالغ يصل مجموعها إلى 40 مليون يورو، علماً أن ما لا يقل عن 3 ملايين من أفراد الأسر الإيطالية ينتظرون الحصول على تعويضات من ألمانيا على جرائم وانتهاكات ارتكبها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية، فيما لا يزال المحامون يعملون من أجل التوصل إلى صيغة للتعويض تكون مرضية للطرفين.

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