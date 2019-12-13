إسرائيل ترحب بفوز جونسون وتعتبره "نقطة تحول" في مكافحة معاداة السامية

رحبت إسرائيل الجمعة بفوز بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المحافظ في الانتخابات التشريعية، معتبرة ذلك "نقطة تحول" في "مكافحة" الكراهية ومعاداة السامية و"نصرا للقيم".

وهنأ وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، جونسون قائلا "إنه ليس نصرًا سياسيًا فحسب بل هو نصر للقيم والتاريخ البريطاني".

وأضاف "هذه نقطة تحول مهمة في مكافحة الكراهية".

ومن دون ذكر أي شخصية بريطانية، أشار كاتس الى أن "شبح معاداة السامية خيم على الحملة الانتخابية، لكن الشعب البريطاني صوت بغالبية ساحقة ضدها".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهته: "أهنئ صديقي بوريس جونسون على انتصاره التاريخي في الانتخابات البريطانية"، مؤكدا أن "هذا يوم عظيم بالنسبة للشعب البريطاني وللصداقة بين البلدين".

وتابع أنّ "هذا جزء من موجة عالمية لضمان أمن الحدود واقتصاد حر والسيادة".

فيما تمنى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لجونسون "النجاح العظيم وانت تواصل عملك كرئيس للوزراء".

وفاز المحافظون على حزب العمّال بزعامة جيريمي كوربن الذي يواجه اتهامات بالتعاطف مع جماعات إرهابية محظورة والفشل في التصدّي لمعاداة السامية داخل حزبه.

لكن أنصاره يقولون إنّ كوربن البالغ 70 عاما حارب طيلة مسيرته ضد كافة أشكال العنصرية وأن استهدافه سببه دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية.