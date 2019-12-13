كوربن سيستقيل من رئاسة حزب العمال وجونسون منتشي بالفوز بالأغلبية

أعلن زعيم حزب العمّال البريطاني جيريمي كوربن الجمعة أنّه يشعر بـ"خيبة أمل شديدة" نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس ومني فيها حزبه بهزيمة نكراء، مؤكّداً أنه "لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة".

وأعلنت وسائل إعلام بريطانية عن فوز حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة لمقاعد مجلس العموم البريطاني.

وقال كوربن (70 عاماً) بعد الإعلان عن إعادة انتخابه للمرة العاشرة على التوالي في دائرته الانتخابية ايسلينغتون نورث "لن أقود الحزب في أية حملة انتخابية مقبلة".

وأضاف أنّه يريد أن يبدأ حزب العمّال "تفكيراً في نتيجة الانتخابات وسياسته المستقبلية" بعدما خسر، بحسب استطلاع لآراء المقترعين، عشرات المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت الخميس.

وخاض كوربن الانتخابات ببرنامج يساري متطرف للتغيير الاجتماعي، يقوم خصوصاً على استثمارات ضخمة في الخدمات العامة، إضافة إلى تنظيم استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنّ السياسي اليساري المخضرم تعرّض

وأظهر استطلاع لآراء المقترعين أنّ حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل ممّا سيسمح لرئيس الوزراء بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر كانون الثاني/يناير.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد إيبسوس/موري لحساب وسائل الإعلام البريطانية فإنّ حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعداً لحزب العمّال.

وتعني هذه النتيجة، إذا تأكّدت، أنّ لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أنّ المحافظين بزعامة جونسون حقّقوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إنّ حصّتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعداً في انتخابات 2017 الى 368 مقعداً اليوم، مقابل هزيمة نكراء مني بها حزب العمّال.

وبحسب نتيجة الاستطلاع فإن حصّة حزب العمّال بزعامة جيريمي كوربن في مجلس العموم ستتراجع من 262 مقعداً إلى 191 مقعداً، في أسوأ نتيجة في تاريخ الحزب منذ 1935.

وفي حين سارع عدد من كبار قادة حزب العمّال إلى تحميل زعميهم مسؤولية الهزيمة النكراء، اعترف كوربن في خطاب إعلان احتفاظه بمقعده النيابي أن النتائج كانت "مخيّبة للآمال بشدّة".

لكن زعيم العمال لم يصل إلى حدّ القول إنه سيستقيل على الفور، مكتفياً بدلاً من ذلك بإعلان عزمه على قيادة الحزب خلال "عملية تفكير" بشأن الأخطاء التي قادت إلى ما حصل.

"تفويض قوي"

ورحّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة بحصوله على "تفويض قوي جديد" لإنجاز بريكست بعد تحقيق حزبه المحافظ فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الخميس واحتفاظه هو شخصياً بمقعده في مجلس العموم عن دائرة أوكسبريدج في شرق لندن.

وأحرز حزب المحافظين انتصاراً ساحقاً في الانتخابات بحصوله، بحسب استطلاع لآراء المقترعين، على أغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، في حين تمكن جونسون من الاحتفاظ بمقعده النيابي عن دائرة أوكسبريدج في شرق لندن، وتعزيز رصيده الشعبي بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2017.

وقال جونسون: "يبدو في هذه المرحلة أن حكومة المحافظين ذات الأغلبية قد مُنحت تفويضاً قوياً جديداً لإتمام بريكست، وليس فقط ذلك ولكن لتوحيد هذا البلد والمضي به قدماً".

وأضاف: "أعتقد أن هذه ستتحول إلى انتخابات تاريخية تمنحنا الآن، في هذه الحكومة، الفرصة لاحترام الديمقراطية وإرادة الشعب البريطاني، لتغيير هذا البلد إلى الأفضل ولإطلاق إمكانيات جميع أبنائه".

"أسوأ من السيء"

أعلن نائب زعيم حزب العمّال البريطاني جون ماكدونيل أنّ الهزيمة النكراء التي مني به حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة الخميس تمثّل "خيبة أمل كبرى"، معتبراً إيّاها نتيجة "التعب من بريكست"، في إشارة إلى عدم تبنّي الحزب موقفاً حاسماً من هذا الملف.

وقال ماكدونيل لشبكة "سكاي نيوز" في معرض تعليقه على الهزيمة المدوية التي مني حزبه بحسب نتيجة استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات "يبدو أنّ موضوع بريكست كان مهيمناً. إنّه ناجم إلى حدّ كبير عن التعب من بريكست".

وأضاف وزير المالية في حكومة الظلّ "الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع".

ومن المتوقع أن يواجه كوربن بعد هذه الهزيمة المدويّة دعوات للاستقالة.

وكان كوربن شخصية غير شعبية بالمرّة وقد تعرّض لاتهامات بالتعاطف مع جماعات إرهابية محظورة والفشل في التصدّي لمعاداة السامية داخل حزبه.

وبشأن مستقبل كوربن قال القيادي في حزب العمّال وزير الداخلية السابق آلان جونسون "كنّا نعرف أنّه غير أهل بالقيادة. إنه أسوأ من السيء".

وإذا تأكّدت هذه النتيجة رسمياً، ستكون هذه الهزيمة الانتخابية الرابعة على التوالي لحزب العمّال - والثانية في عهد كوربن - ومن المحتمل أن تبقي الحزب خارج السلطة حتى 2024.

خسارة أخرى لمؤيدي أوروبا

وخسرت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي جو سوينسون مقعدها النيابي.

وسوينسون، التي بنت حملتها الانتخابية على وعد بإلغاء بريكست في حال انتخابها، حلّت في المركز الثاني خلف مرشّح الحزب الوطني الاسكتلندي في دائرتها الانتخابية إيست دنبارتونشاير في غرب اسكتلندا.

فوز كبير

وفي أول ردة فعل له على استطلاعات آراء الناخبين البريطانيين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جونسون يبدو وكأنه يتجه إلى فوز كبير.

وكتب ترامل على تويتر: "يبدو وكأنه فوز كبير لبوريس (جونسون) في المملكة المتحدة!"