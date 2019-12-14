علماء المناخ: ذوبان القطب الجنوبي قد يؤدي إلى ارتفاع سطح البحر ثلاثة أمتار

حذر باحث بجامعة نيويورك من أن معدلات ذوبان الجليد في القطب الجنوبي قد تؤدي إلى ارتفاع سطح البحر بمقدار ثلاثة أمتار كاملة.

وبعد معدلات قياسية لذوبان الجليد في غرينلاند، شهد العام الحالي أيضاً ذوبان أكبر نهر جليدي في القطب الجنوبي وهو ما ينبئ بالمزيد من معدلات الذوبان العالية.

وقال الباحث ديفيد هولاند إن المشاهدات عبر الأقمار الصناعية تظهر حجم المشكلة التي من الممكن أن يُقبل كوكب الأرض عليها في المستقبل غير البعيد.

وأضاف: "نشهد إشارة كبيرة جدًا للذوبان الذي يأتي من هذا الجبل الجليدي بالتحديد في غرب القارة القطبية الجنوبية ويسمى ثوايتيس.

"هناك مياه دافئة بالقرب من هذا الجبل وقد اقتربت من محيط الغطاء الجليدي على نحو غير اعتيادي وتسببت في ذوبان كبير".

وتأتي تحذيرات هولاند إبان ختام قمة الأمم المتحدة للمناخ في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال أندريس لانديريتشى، منسق رئاسة القمة، إن العديد من البلدان المشاركة تريد بيانا ختامياً طموحاً من أجل مواجهة مشاكل تغير المناخ والاحتباس الحراري.