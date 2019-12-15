الآلاف من الديدان البحرية "أسماك القضيب" تغزو شواطئ شمال كاليفورنيا!

أدت سلسلة من العواصف الشتوية إلى ظهور الآلاف من الديدان البحرية المعروفة باسم "أسماك القضيب" نظراً لأشكالها المشابهة تماما لشكل القضيب البشري على شاطئ بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وعادة ما تعيش تلك الديدان، التي يبلغ طول كل منها حوالي عشرة بوصات، تحت رمال الشواطئ، إلا أن العواصف الشتوية دفعت بموج المحيط لاجتياح طبقات الرمال لتطفو "أسماك القضيب" على السطح.

Photo courtesy David Ford

ويُعرف عن تلك الديدان كونها فريسة لطيور النورس وثعالب الماء وغيرها من الأسماك.

وتُعد "أسماك القضيب" من ضمن الأكلات الشعبية في كوريا الجنوبية.

وتأكل تلك الأسماك بطريقة خاصة حيث تفرز شبكة مخاطية لاصطياد طعامها.

Until then, you have to live with yourself.

Urechis caupo- innkeeper worm

📽 by https://t.co/gxbzAvvPaZpic.twitter.com/2wdFt0tuQR — Роман Федорцов (@rfedortsov) August 17, 2018

وتتواجد تلك الديدان أسفل رمال الشواطئ على كوكب الأرض منذ ملايين السنين إلا أن ظهورها أعلى الرمال يظل نادراً ولا يحدث إلا بعد هبوب عواصف شديدة.