السعودية تستضيف "رالي دكار 2020" وتريد تقريب العالم "من شعب المملكة"

كشفت الهيئة السعودية العامة للرياضة الإثنين بعض التفاصيل المتعلقة برالي دكار الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير المقبل، آملة في أن يشكل مناسبة لتقريب العالم "من شعب المملكة". وتأتي إقامة الرالي الصحراوي الأشهر خلال الأعوام الخمسة المقبلة في المملكة، ضمن مسعى سعودي لزيادة النشاطات الرياضية، في إطار "رؤية المملكة 2030" التي تسعى من خلالها الرياض إلى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وقال رئيس الهيئة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في مؤتمر صحفي أقيم في منطقة القدية غرب الرياض حيث سيختتم الرالي "نترقب بلهفةٍ انطلاق رالي داكار السعودية 2020"، واضعا إياه في سياق "الإنجازات التي يفتخر بها الوطن في مسيرته الواثقة نحو استكمال رؤية 2030".

وأضاف الفيصل "سيرى العالم عبر جولاته (الرالي) طبيعة بلادنا الخلّابة، وصحرائها الرائعة، وسيقترب العالم أكثر من أي وقت مضى من شعب المملكة المضياف، هنا بداية تاريخٍ جديدٍ لرالي داكار" الذي أقيم على مدى تاريخه في إفريقيا ولاحقا في أمريكا الجنوبية.

ويقام الرالي في الفترة ما 5 و17 كانون الثاني/يناير، انطلاقا من مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر في غرب السعودية، وصولا إلى القدية، ويمتد على 12 مرحلة لمسافة أكثر من 75 ألف كلم من صحراء المملكة.

وسيعبر المشاركون من جدة في اتجاه الشمال عبر مشروع البحر الأحمر ومدينة "نيوم" المستقبلية، ثم المرور على التلال الرملية لحائل في الطريق الذي ينحدر صوب الرياض، بعد ذلك يتجه الرالي نحو الغرب في وسط صحراء المملكة قبل الالتفاف للخلف والمضي شرقًا إلى محافظة الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي التي تسبق الوصول إلى خط النهاية في القدية، بحسب ما أفادت الهيئة العليا للرياضة.

ومن المقرر أن يشارك في الرالي أكثر من 550 متسابقا من 62 دولة، يتوزعون على خمس فئات هي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية "كواد" والشاحنات وكذلك الباغي المفتوحة "سايد باي سايد".

وسيترافق الرالي مع شريط دعائي من المقرر أن يعرض على شاشات عملاقة في عدد من المدن مثل باريس وميلانو ومدريد ولندن ودبي، إضافة إلى مدن سعودية، تروى من خلاله "قصة المملكة عبر التاريخ".

وأثارت إقامة الرالي في السعودية انتقادات من قبل بعض المنظمات الحقوقية على خلفية اتهامات للمملكة بانتهاك حقوق الإنسان.

وحضت منظمات حقوقية في فرنسا، حيث مقر منظمة أموري الرياضية "ايه أس أو" المنظمة للرالي، شبكة التلفزيون العامة الرسمية على إلغاء شراكتها مع الرالي وعدم بث نسخته المقبلة.