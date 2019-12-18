شاهد: الشرطة البرازيلية تداهم حلبة مروعة يتقاتل فيها الكلاب

اعتقلت الشرطة البرازيلية عشرات الأشخاص في مدينة ساوباولو، لارتباطهم بتنظيم مسابقات تتقاتل فيها كلاب على الحلبة، وذلك في تقليد مروع، يتم خلاله تقديم لحم الكلاب المشوي إلى المتفرجين الذين يحضرون المقابلات.

وأنقذت الشرطة 19 كلبا من عائلة بيت بول من إحدى الممتلكات في ماريريبورا في ساوباولو، والتي تقول الشرطة إن الفضاء كان جزءا من دورة دولية نظمت السنة الماضية في جمهورية الدومنيكان.

وفي اللحظة التي داهمت فيها الشرطة المكان، كان يوجد حكم أمريكي وسط الحلبة، إلى جانب مواطن مكسيكي وآخر بيروفي، بحسب الشرطة البرازيلية.

ويراهن الناس من مختلف أنحاء العالم عن طريق الإنترنت بالأموال، على حيوانات خلال كل معركة يختارونها. وأظهرت صور نشرتها الشرطة في ولاية بارانا، كلابا تعاني سوء التغذية وعلى أجسامها ندوب وجروح.

وقد فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا بحق مربي كلاب ومدرب في ولاية بارانا. وقد أرسل جل المتهمين كفالات مالية، فيما منع الأجانب من مغادرة البلاد.