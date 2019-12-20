شاهد: إنقاذ صغير دلفين "من الغرق" في كاليفورنيا

غاص فردان من طاقم مؤسسة سياحية أميركية قبالة شواطئ ولاية كاليفورنيا (شبه جزيرة كي وست) بهدف إنقاذ صغير دلفين علق في شباك نصبه صيادون سابقاً لاصطياد جراد البحر (الكركند).

وكان السياح وأفراد طاقم السفينة رصدوا دلفينين يتخبطان في المياه، أحدهم بالغ (يعتقد أنها الأم) والثاني صغير، وتبين لهم سريعاً أن الصغير علق في الفخ الذي وضعه صيادو الأسماك.

وكما هو معلوم تصعد الدلافين إلى سطح المياه إذ تحتاج إلى التنفس.

وقفز عضوان من طاقم السفينة التابع لمؤسسة "فيوري واتر أدفنتشرز" لإنقاذ الدلفين الصغير. وفيما قام أحدهما بالبقاء إلى جانب الأم لطمأنتها، سبح الثاني باتجاه الصغير الذي حاول الفرار ولكن شباك الصيد منعه من ذلك.

ونجح السباحان بقص الشباك الملتف على الدلفين الصغير كما نرى في الفيديو أعلاه.

وقال قبطان السفينية إن وزن شباك صيد الكركند الذي كان ملتفاً على الدلفين الصغير بلغ 34 كلغ، وكان يمنعه من الصعود إلى سطح المياه للتنفس مضيفاً "كان الدلفين يغرق بكل وضوح".