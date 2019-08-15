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إيطاليا

العلماء يكتشفون فيروسا شبيها بالحصبة في شواطئ إيطاليا تسبب في مقتل 40 دلفينا

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
العلماء يكتشفون فيروسا شبيها بالحصبة في شواطئ إيطاليا تسبب في مقتل 40 دلفينا
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Flickr/Brandon Trentler
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قال علماء إن فيروسا شبيها بالحصبة تسبب في وفاة 40 دلفيناً عثر عليها جانحة في شواطئ توسكان في إيطاليا. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على بعض الدلافين في جامعة سيينا والمعهد التجريبي للحيوان في لاتسيو وتوسكاني في روما، أن الدلافين ماتت بعد إصابتها بفيروس الحوتيات الحمر (CeMV) حسبما أعلنته هيئة توسكان الإقليمية الثلاثاء.

وينتمي هذا الفيروس إلى نفس عائلة الحصبة ويتسبب في إلتهابات رئوية ودماغية ناجمة عن تأثر نظام المناعة. وساعد نظام حياة الدلافين في انتشار العدوى بشكل كبير. وسبق وان انتشر هذا الفيروس في الفترة ما بين 2013 و2014 وتسبب في وفاة ما يقارب 1500 دلفين على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت فيديريكا فراتوني مفوضة البيئة في منطقة توسكانا في بيان "نحن عاجزون على مواجهة هذا الفيروس". وأضافت ذات المتحدثة "لكن في المقابل يمكننا أن نفعل الكثير بشأن مشكلة أخرى كشفتها تحاليل الأنسجة والأعضاء خلال تشريح الجثة، حيث تم العثور على "مستويات عالية" من مادتي الدي، دي، تي والبي سي بي.

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وتابعت فراتوني بقولها "يمكن لهذه المواد الكميائية أن يكون لها تأثير مباشر على نظام المناعة، وبالتالي فقد تكون السبب في انتشار المرض وآثاره".

مفوضة البيئة في منطقة توسكانا فيديريكا فراتوني، دعت الحكومة الإيطالية إلى التوقيع على اتفاقية ستوكهولم المتعلقة بحظر استخدام الملوثات العضوية الثابتة التي تمت المصادقة عليها في العام 2001 ووقعت عليها حتى الآن 189 دولة.

وفي هذا الصدد ذكرت فراتوني بأن إيطاليا هو البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يوقع على هذا الاتفاق، منبهة إلى انه حان الوقت لإستدراك ما وصفته بـ "الخطأ".

المصادر الإضافية • Alice Tidey