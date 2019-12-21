البابا فرنسيس:الكنيسة خسرت تأثيرها في الغرب وخصوصا في أوروبا

رأى البابا فرنسيس السبت أن الكنيسة خسرت تأثيرها في الغرب وخصوصا في أوروبا، داعيا الاكليروس الروماني الى "تغيير (عميق) في الذهنية".

وقال البابا في كلمته التقليدية السنوية التي يخاطب فيها الاكليروس الروماني "لم نعد في المسيحية، لم نعد. لم نعد الوحيدين اليوم ممن ينتجون الثقافة ولم نعد الاوائل ولا الاكثر استماعا اليهم".

وأضاف أمام أبرز الكرادلة "لم نعد في نظام من المسيحية لان الايمان، وخصوصا في أوروبا وايضا في قسم كبير من الغرب، لم يعد يشكل عنصرا أكيدا للعيش معا. والاسوأ انه غالبا ما يتعرض للنكران والتهميش والسخرية".

وأكد أن هذا التغيير يستوجب "تغييرا في الذهنية"، علما بانه دأب منذ انتخابه في 2013 على اصلاح البنى الداخلية للاكليروس مشددا على وجوب تغيير طريقة التفكير داخل الكنيسة.

وحذر فرنسيس أيضا من "التعنت" و"محاولة العودة الى الماضي" في حين أن المطلوب "العمل على تغييرات كبيرة".

وفي اشارة الى خصومه داخل الكنيسة الذين يقفون في وجه اصلاحاته، اشار البابا الى "التعنت الناشىء من الخوف من التغيير"، مشددا على أن "الاكليروس الروماني ليس جسما منفصلا عن الواقع".

وأكد وجوب أن يكون التغيير عميقا والا يقتصر "على ارتداء ثوب جديد والبقاء، في الواقع، كما كنا في السابق".

وتكاد مجموعة من ستة كرادلة مقربين من البابا فرنسيس تنجز وضع دستور جديد للاكليروس الروماني يشكل بديلا من نص سابق اصدره البابا الراحل يوحنا بولس الثاني العام 1988.

وفي 2017، ندد البابا فرنسيس بمن اعتبرهم "خونة" يحولون دون تنفيذ اصلاحاته، من دون ان يسميهم في شكل مباشر، مشبها إصلاح الاكليروس ب"تنظيف تمثال ابو الهول بفرشاة اسنان".

وفي 2014، عدد خمسة عشر "مرضا" يصيب الاكليروس، بينها "الالزهايمر الروحي" و"التحجر الذهني".