كيف حول وسم على تويتر البابا فرانسيس لمشجع فريق كرة قدم؟

هفوة غير مقصودة تحولت لحكاية طريفة من الفاتيكان بطلها البابا فرنسيس والفريق الذي يدير حسابه الرسمي بالإنكليزية على موقع تويتر.

ففي تغريدة يعلن فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية عن إعلان تطويب خمسة قديسين جدد أشار (tagged) الفريق الذي يدير حساب البابا في التغريدة إلى نادي نيو أورليانز ساينتس لكرة القدم الأمريكي عن طريق الخطأ.

تقول التغريدة: "اليوم نشكر الرب على القديسين الجدد. مشوا بالإيمان والآن نتوسل شفاعتهم".

فوسم #Saints (قديسين) الذي استخدم في التغريدة هو الاسم الرسمي لحساب الفريق الأمريكي على تويتر.

التغريدة انتشرت انتشاراً هائلاً، ودفعت بآلاف من مشجعي كرة القدم للتفاعل معها، والمزاح بشأنها شاكرين البابا على هذه "البركة".

فريق نيو أورليانز ساينتس بدوره لم يتأخر عن شكر البابا على "مباركته" لهم، خاصة بعد فوزهم على جاكسونفيل جاغوارز، قائلين إنه لم يكن من الممكن لهم أن يخسروا بعد تغريدة البابا!

وأعلن البابا فرنسيس الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر خمسة قديسين، بينهم الكاردينال جون هنري نيومان، أحد كبار الإنجليكانيين الذين عاشوا في القرن التاسع عشر وتحولوا إلى الكاثوليكية وأصبحوا من أكثر الشخصيات المسيحية نفوذاً في العصر الحديث.

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