شاهد: احتفالات قوات الجيش الأمريكي في سوريا بعيد الميلاد

لم تمنع الحرب والظروف الأمنية المتوترة الجنود الأمريكيين في سوريا من الاحتفال بعيد الميلاد حتى على بعد آلاف الأميال من ديارهم.

فقد بدأ الجيش الأمريكي مهمة لتسليم هدايا الميلاد لقواته العاملة في سوريا.

القوات المشاركة في مهمة "هوليداي إكسبريس" حملت جوارب العيد محشوة بالهدايا إلى خمس قواعد في شرق البلاد يوم الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر، كما قدمت فرقة موسيقية عسكرية على متن مروحية لتؤدي ترانيم الميلاد أثناء توزيع لهدايا على الجنود.

هذه الهدايا هي تبرعات من منظمات تدعم الجيش الأمريكي إضافة إلى كنائس ومنظمات خيرية أخرى.