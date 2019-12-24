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شاهد: تدافع في مركز تجاري في أستراليا للحصول على هدايا الميلاد يوقع مصابين

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: تدافع في مركز تجاري في أستراليا للحصول على هدايا الميلاد يوقع مصابين
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AFP via @CHRISTIEBUDI INSTAGRAM ACCOUNT 
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في مشهد بات مألوفاً ومكرراً في المناسبات والأعياد أو عند الإعلان عن تخفيضات، تسبب تزاحم وتدافع للحصول على هدايا مجانية بمناسبة أعياد الميلاد في مركز تجاري أسترالي بإصابة عدة أشخاص بجروح الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وتجمع نحو 150 شخصاً تحت كيسين كبيرين مليئين بالبالونات المحملة بالهدايا بانتظار إسقاطها على المتسوقين في مركز تجاري في ضواحي سيدني الغربية.

وعندما تم إطلاق البالونات، ارتفعت صيحات المحتشدين، وبدأوا بالتدافع.

وقالت كريستي تراوان بودي، وهي شاهدة عيان كانت في المركز، لوكالة فرانس برس: "كان الناس يصرخون في وجه بعضهم البعض ويطلبون من بعضهم البعض الابتعاد".

وبحسب خدمة إسعاف ولاية نيو ساوث ويلز فإن 12 شخصاً عولجوا من إصابات طفيفة، ونقل خمسة إلى المستشفى بسبب إصابات في الساق والكاحل وألم في الصدر وإصابات عضلية وعظمية بسبب تعرضهم للدهس.

وقالت الشرطة في بيان "بمجرد إطلاق البالونات في الهواء، اندفع الحشد نحوها، مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بجروح".

وأبلغت إدارة مركز التسوق وسائل الإعلام المحلية بأنها تحقق في الحادث.

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