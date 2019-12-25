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المملكة المتحدة

يوم الميلاد.. قصر كنسينغتون ينشر صورة بالأبيض والأسود التقطتها دوقة كامبريدج

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بقلم:  يورونيوز 
الصورة التي التقطتها دوقة كامبريدج ونشرها قصر كينسنغتون بمناسبة الميلاد
الصورة التي التقطتها دوقة كامبريدج ونشرها قصر كينسنغتون بمناسبة الميلاد -
حقوق النشر
KENSINGTON PALACE/DUCHESS OF CAMBRIDGE HANDOUT VIA AP
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مرة جديدة يكشف قصر كنسينغتون عن صورة التقطت بواسطة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

الصورة التي نشرت يوم الميلاد، هي صورة بالأبيض والأسود، التقطها الدوقة في وقت سابق من هذا العام في نورفولك لعائلتها، وتظهر لحظة حميمية حيث يقب زوجها الأمير ويليام أصغر أطفاله الأمير لويس محاطاً بطفليه الآخرين الأميرة شارلوت والأمير جورج.

هذه ليست المرة الأولى التي تلتقط عدسة الدوقة لحظات كهذه. كثيراً ما نشر قصر كنسينغتون صورًا التقطتها كيت للاحتفال باللحظات المهمة في حياة أطفالها، مثل أعياد ميلادهم وأيامهم الأولى في الحضانة.

وتمت تسمية كيت دوقة كامبريدج كراعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي في عام 2019.

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