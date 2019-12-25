سقوط مقاتلة إيرانية قرب بركان خامد في شمال غرب البلاد ومصير طيارها مجهول

تحطمت مقاتلة إيرانية اليوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول بالقرب من بركان خامد في شمال غرب البلاد، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا"، إن الطائرة سقطت عند الساعة التاسعة صباحا(05.30 ت غ) بالقرب من جبل سبلان في محافظة اردبيل قرب الحدود مع أذربيجان، مشيرة إلى أنها من طراز "ميغ-29" وكانت في رحلة تجريبية بعد إصلاحها.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على حسابات عدة وسائل إعلام إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد فوق قمم جبلية مغطاة بالثلوج.

وقالت وكالة أنباء فارس، إنه تم العثور على الطائرة التي أقلعت صباح اليوم من قاعدة تبريز شمال غرب إيران لكن دون العثور على الطيار الذي قد يكون قفز منها قبل تحطهما.

وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ للطائرة وطيارها الذي عرّفه الجيش بالكولونيل محمد رضا رحماني أحد أكثر طياريه خبرة. هذا وبدأت التحقيقات لمعرفة السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة.

وقال الهلال الأحمر الإيراني في بيان نشره على موقعه الالكتروني "في أعقاب تحطم طائرة عسكرية في محافظة اردبيل تم إرسال مروحية وفرق انقاذ الى المنطقة".

وذكر الموقع الرسمي للجيش الإيراني، أنّ سوء الأحوال الجوية يعيق عميات البحث، حيث يجعل الجليد المتراكم دخول بعض المناطق مستحيلا.

ويضم جبل سبلان، ثالث أعلى قمة في إيران، فوهة بركان تتحول بحيرة في أوقات معينة من العام.