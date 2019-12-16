خامنئي ينتقد فرنسا لإدانتها قضائيا فيلسوف فرنسي شكك بالمحرقة

انتقد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإثنين فرنسا لإدانتها قضائيا روجيه غارودي قبل 21 عاما بتهمة "التشكيك في جرائم ضد الإنسانية". وباللغة الفرنسية، تم التعليق على الحساب الرسمي للمرشد في موقع تويتر بالكلمات التالية "روجيه غارودي فيلسوف فرنسي أبدى شكوكا في كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" المنشور في العام 1996، حيال المحرقة". وأضاف لقد أحالت "الحكومة الفرنسية هذا المؤلف أمام المحكمة، هؤلاء هم حملة راية حرية التعبير!!".

,ينشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد مقالا بعنوان "ماذا قال آية الله خامنئي لروجيه غارودي عن اليهود والصهاينة؟" خلال اللقاء بين الرجلين في 20 نيسان/أبريل 1998 في طهران. ويحدد الموقع أن المقال ظهر "في ذكرى إدانة غارودي من محكمة في باريس لطرحه أسئلة حول المحرقة".

وغارودي الذي توفي في العام 2012 حكمت عليه محكمة الإستئناف في 16 كانون الأول/ديسمبر 1998 بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع 160 ألف فرنك غرامة أي ما يوازي 32 ألف يورو لإدانته بالتشكيك في جرائم ضد الإنسانية والتشهير العنصري وإثارة الكراهية.

وتتعلق الإدانة بمضمون "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" الذي ينفي المحرقة لا سيما من خلال الطعن في وجود غرف الغاز في معسكرات الاعتقال النازية.

وقد كتب غارودي، أن إبادة ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية مجرد "أسطورة" تخدم تبرير "تجاوزات دولة إسرائيل في فلسطين".