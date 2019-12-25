شاهد:آلاف المكسيكيين يحتشدون لرؤية الطفل اليسوع "العملاق" خلال احتفالات عيد الميلاد

توافد الآلاف من المكسيكيين لرؤية مجسم عملاق يمثل اليسوع الطفل خلال احتفالات عيد الميلاد في مدينة مكسيكو.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، عرضت بلدية إيزتابالابا في مدينة مكسيكو أكبر مجسم للطفل يسوع في العالم، إلا أنه تفوق عليها نموذج صنع في ولاية زاكاتيكاس العام الماضي.
وتمثل إبلدية إزتابالابا في مدينة مكسيكو التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، واحدة من أكبر مناطق إعادة إحياء الأعياد المسيحية في العالم.
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