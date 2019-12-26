وفاة سبعة مهاجرين وإنقاذ أكثر من ستين آخرين إثر غرق قارب في تركيا

لقي سبعة أشخاص حتفهم، الخميس، بعد غرق قارب كان يحمل مهاجرين في شرق بحيرة "وان" في شرقي تركيا فيما تم أنقاذ 64 آخرين، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت الوكالة إن القارب غرق بالقرب من منطقة أديلشيفاز في مقاطعة بيتليس، الواقعة على الشواطئ الشمالية لبحيرة فان.

وتقع البحيرة بالقرب من الحدود مع إيران، حيث يعبر المهاجرون بانتظام إلى تركيا متجهين نحو أوروبا.

صورة تظهر القارب الغارق الذي كان يحمل المهاجرين على ضفاف بحيرة وان وكالة الأناضول

بيان مكتب حاكم الإقليم قال إن المهاجرين هم من أفغانستان وباكستان وبنغلادش، وأضاف البيان أن خمسة منهم قضوْا داخل البحيرة فيما توفي اثنان آخران في المستشفى في وقت لاحق.