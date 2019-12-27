شاهد: أسبوع حافل بالأحداث في صور من حول العالم

على الرغم من إجازات عيد الميلاد في مناطق مختلفة من العالم إلا أن هذا لم يمنع مشاهدة العديد من الأحداث الهامة والطريفة حول العالم. وفي العاصمة الفرنسية باريس، عكر إضراب عمال النقل صفو الإجازات وسط توقف أغلبية رحلات القطارات. وشاركت راقصات للباليه في الإضراب عبر تنظيم عرض خاص امام مقر دار أوبرا باريس. وفي العاصمة الألمانية برلين، أحيا البعض أعياد الميلاد بالسباحة في مياه الأنهار بدرجات حرارة تقترب من التجمد. واستمتعت القرود والدببة في جبال الصين بالثلوج التي غمرت الجبال بشمال البلاد. وفي جنوب آسيا، خرج السكان لمتابعة ظاهرة الكسوف الشمسي باستخدام النظارات الخاصة والمناظير المعدلة.
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