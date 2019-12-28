شاهد: "بابا نويل" يدخل البهجة إلى قلوب أطفال مخيم واشوكاني بالحسكة

ارتدى نشطاء زي "بابا نويل" ووزعوا هدايا على أطفال في مخيم واشوكاني للنازحين قرب مدينة الحسكة شمال غرب سوريا. ووصل الناشطون إلى المخيم الذي تقطنه أغلبية كردية عبر سيارة. ويعاني النازحون في مخيم واشوكاني من نقص الخدمات الأساسية وتراجع نشاط المنظمات الإنسانية.
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