مع نهاية هذا العقد لا يبدو أن العالم ينحو نحو الهدوء بأي شكل كان. العقد الذي في مطلعه اندلعت ثورات الربيع العربي بموجتها الأولى، واختتم بموجة جديدة واحتجاجات عمت أنحاء الأرض، شهد عدداً هائلاً من اللاجئين والنازحين الذين تقطعت بهم السبل في بلدانهم الغارقة في نزاعاتها.

نأخذكم في جولة، مع نهاية العام الذي يختتم العقد، على أحوال اللجوء عام 2019 بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

خلال عام 2019 شهد الاتحاد الأوروربي نحو 473 ألف طلب لجوء للمرة الأولى في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى أيلول/ سبتمبر 2019 وفقاً لآخر إحصائية أصدرها يوروستات للربع الثالث من 2019.

هذه الأرقام تماثل أرقام نفس الفترة من عام 2018، حيث شهدت المعدلات ثباتاً نسبياً بعد الانخفاض الكبير في طلبات اللجوء منذ أواخر 2016، ولم تشهد إلا انخفاضات طفيفة.

ألمانيا تشهد أكبر عدد طلبات لجوء.. واليونان تسجل زيادة كبيرة

أما الدول التي شهدت أكبر عدد من طلبات اللجوء هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليونان، جدير بالذكر أن الدول الخمسة الأولى هي من بين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الاتحاد الأوروبي، في حين أن اليونان شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين واللاجئين في النصف الثاني من عام 2019.

أما الأرقام فجاءت على النحو التالي بين كانون الثاني/ يناير و أيلول/ سبتمبر2019:

ألمانيا (111،000)

فرنسا (87100)

إسبانيا (80،000)

المملكة المتحدة (32،000)

إيطاليا (25000)

اليونان ( 47000 )

مالطا أعلى الدول من حيث نسبة الطلبات إلى السكان

أيضاً سجلت تسع دول أوروبية نسبة أكثر من طلب لجوء لأول مرة لكل 1000 نسمة خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر 2019. وهي :

مالطا حوالي 5 لكل 1000 نسمة

اليونان حوالي 4 لكل 1000 نسمة

لوكسمبورغ 2.5 لكل 1000 نسمة

إسبانيا 1.7 لكل 1000 نسمة

السويد 1.7 لكل 1000 نسمة

بلجيكا 1.5 لكل 1000 نسمة

سلوفينيا 1.4 لكل 1000 نسمة

ألمانيا 1.3 لكل 1000 نسمة

فرنسا 1.3 لكل 1000 نسمة

السوريون على رأس قائمة اللجوء وطفرة في أعداد اللاتينيين

ما زال السوريون يتربعون على رأس قائمة طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي بـ54،240 طلب لجوء لأول مرة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر، ثم الأفغانيون بـ35،235 طلباً.

ومع الاضطرابات في دول أمريكا اللاتينية، والأوضاع تحديداً في فنزويلا، شهدت طلبات اللجوء من أمريكا اللاتينية ارتفاعاً ملحوظاً خصوصاً في إسبانيا، وبحسب يوروستات فإن الدول الخمس الأولى التي شهدت أكبر زيادة في طلبات اللجوء في الربع الثالث من عام 2019 - مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 - كانت دول أمريكا اللاتينية: بيرو، كولومبيا، هندوراس ، فنزويلا، والسلفادور.

قدم الفنزويليون 31،120 طلباً للجوء ليكونوا في المركز الرابع كما جاء الكولومبيون في المركز الخامس مع 20,335 طلباً.

في المركز الرابع العراقيون بـ23،220 طلباً، وفي المركز السادس الباكستانيون بـ18,110 طلبات، ثم تركيا بـ 18،015 طلباً، إيران 16،975، ونيجيريا 16،295، وكذلك الدول الأوروبية غير التابعة للاتحاد الأوروبي جورجيا وألبانيا (ما يزيد قليلاً عن 15000 لكل منهما).

النسبة الأكبر من اللاجئين من الذكور.. والفئة العمرية الغالبة هي 18-34 عاماً

62% من مجمل طالبي اللجوء من الذكور أي ما مجموعه 294.460.

وكانت الفئة العمرية الأكبر هي الفئة العمرية ما بين 18 و 34 عامًا (حوالي 47٪)، وما يقرب من 30 ٪ دون السن القانونية (17 أو أقل)، 24 ٪ كانوا أقل من 14 سنة.

في حين نحو 22 ٪ تتراوح أعمارهم بين 35 و 64 سنة، وفقط أقل من 1 ٪ كانوا 65 أو أكثر.